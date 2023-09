De vonk • 11:00 Papier gemaakt van pulp uit landbouwgewassen — ‘Onze milieu-impact ligt 47% lager' David Kabel Bij de verwerking van rijst, tarwe, gerst, koren, mais, hennep en suikerriet blijft zo’n 80% van de gewassen onbenut. Jaarlijks worden daardoor miljarden tonnen landbouwafval verbrand. Terwijl van de pulp prima papier en karton te maken is, bedacht Peter van Rosmalen, oprichter van PaperWise.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Friso Keuris voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen