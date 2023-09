20:24 Zzp'ers positief over voortgang wet tegen schijnzelfstandigheid Lien van der Leij Zzp-organisaties willen door met onderhandelingen over een nieuwe zzp-wet, omdat de wetgever meer ruimte lijkt te bieden aan hun wensen. 'Er wordt nu serieus nagedacht over ondernemerscriteria.' Ook het tarief waaronder je automatisch beroep kunt doen op werknemerschap is rond: €32,26 per uur.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Richard Brocken/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen