Big Bazar krijgt niet twee weken de tijd om miljoenen euro’s aan nieuw kapitaal te vinden. De rechtbank wees het verzoek af, onder meer omdat het bedrijf de winkelhuur niet op tijd kan betalen. Daardoor gaat dinsdag de behandeling van een eerder aangevraagd faillissement van Big Bazar door. En daarmee dreigt het einde voor de koopjesketen, zegt retailredacteur Jan Braaksma.

Twee grote beursgangen in New York moeten voor nieuw optimisme zorgen bij bedrijven die hun beursgang de afgelopen tijd maar bleven uitstellen. Toch is het de vraag of we echt een opleving gaan zien van beursintroducties, vertelt Amerika-correspondent Lennart Zandbergen.

De Belgische overheid heeft met zijn staatsbon €21,9 mrd opgehaald. De minister hoopte dat dit de banken ertoe zou aanzetten hun spaarrentes te verhogen. Hoewel hij zelf schrijft dat dit bij enkele banken is gebeurd, is het effect op de banken vooralsnog beperkt. In de financiële sector zeggen ze dat de actie juist vooral ongewenste gevolgen heeft voor Belgische bankklanten, vertelt bankenredacteur Mathijs Rotteveel.