Profiel • 14:21 'You have been joyced': hoe een nietsontziende luchtvaartbaas zijn eigen naam te grabbel gooide David Kabel Alan Joyce, die vijftien jaar de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas leidde, trad deze week voortijdig af. Dankzij superieure winstcijfers was hij lange tijd het lievelingetje van aandeelhouders. Een reeks schandalen bracht daar verandering in.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen