06:00 De taaie concurrentiestrijd van trein versus vliegtuig Jan Verbeek Er wordt geklaagd over de internationale treinen. Steeds meer reizigers willen niet meer vliegen binnen Europa. Maar het spoor heeft te weinig aanbod en dan ook nog vaak dure tickets. De vraag is hoe dat kan veranderen, zodat de trein eindelijk de concurrentie met het vliegtuig aankan.

