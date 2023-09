15:17 Wat doe je met een leegstaande kantoortoren van 45 verdiepingen? Helen Chandler-Wilde Het voornemen van HSBC om de iconische kantoortoren in Canary Wharf in Londen te verruilen voor een kleiner gebouw is een symptoom van de wereld na corona, met een overcapaciteit aan kantoorruimte. Voor het ombouwen naar woningen zijn de hoge gebouwen met hun diepe etages lang niet altijd geschikt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Matthew Lloyd/Getty Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen