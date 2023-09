Foto: Novades

In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2023 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de eerste aflevering van dit seizoen vertelt Henry Jonker over zijn bedrijf, grondstoffenverwerker Novades.

Novades koopt grote partijen met afwijkende grondstoffen uit de foodindustrie. Die worden verwerkt tot halffabricaten en vinden zo uiteindelijk hun weg naar voedselproducten voor lammeren, biggetjes en kalveren. Inmiddels zet het bedrijf meer dan €60 mln om.

Zeven jaar lang trapte Jonker het gaspedaal keihard in, maar nu is hij in een nieuwe fase beland. Daarin draait het veel meer om processen stroomlijnen en taken delegeren. 'De data en algoritmes zaten in mijn hoofd', aldus Jonker. 'Daar ontwikkelen we nu software voor.'