12:00 Scheidend Aalberts-topman: 'Ik heb me nooit laten leiden door de korte termijn' Heiko Jessayan Wim Pelsma is begin deze maand afgezwaaid als ceo bij Aalberts. Onder zijn bewind transformeerde Aalberts van een bedrijf dat in veel eindmarkten actief was, in een concern dat zich richt op een beperkt aantal niches. Die verandering is geleidelijk gegaan: 'Grote sprongen beklijven niet'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Roger Cremers voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen