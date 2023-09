09:00 De man voor wie de term grensoverschrijdend gedrag is uitgevonden Lennart Zandbergen Over weinig ondernemers wordt zo veel geschreven als over Elon Musk. Nu is er ook een vuistdikke biografie. Niet geheel verrassend komt de Tesla-ceo annex ruimtevaartondernemer erin naar voren als een maniakaal veeleisend genie. Een roekeloze durfal die voortdurend over grenzen gaat. Bij zichzelf én bij anderen.

