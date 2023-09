12:28 Na de hoogtijdagen van corona volgen bij McKinsey, Bain en BCG de groeistuipen Charlie Ubbens Edwin van der Schoot Bedrijven weten niet goed of ze op economische groei moeten rekenen of op een verdere recessie. Dat leidt tot minder vraag naar consultancydiensten. Terwijl de adviesbureaus de afgelopen jaren juist hebben ingezet op uitbreiding van hun personeelsbestand.

