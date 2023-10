Tegenslag • 06:15 'Nu laat ik zelf mijn linkerpink eraf halen. Vrijwillig!' Hilda Bouma Een aandoening aan zijn handen zette een streep door de solocarrière van pianist Ivo Janssen. Maar toen hij zich dat realiseerde, voelde hij vooral opluchting. 'Ik beklaag mensen die maar met één ding in hun leven bezig zijn. Dat vind ik armoedig.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto's: Mark Horn voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen