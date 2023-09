10:30 Ook al komt hij uit China: Europese consument snakt naar goedkope elektrische auto Orla McDonald Pien van Engen Het onderzoek dat Brussel doet naar mogelijke marktmanipulatie door Chinese makers van elektrische auto's, kan voor Europa averechts uitpakken. Een handelsruzie ontzegt consumenten een betaalbare stekkerwagen, schaadt de Europese autoverkoop in China en brengt klimaatdoelen in gevaar, waarschuwen Nederlandse experts.

