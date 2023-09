Profiel • 14:43 Zo viel de 'woke' oliebaron van zijn troon bij BP David Kabel Bernard Looney klom als boerenzoon op tot ceo van BP, een van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld. In die hoedanigheid zette hij zich in voor duurzaamheid en diversiteit. En toen ging hij liegen over zijn romantische relaties met collega's.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Aaron Chown/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen