17:45 Steenkoolcentrale RWE ontvangt ruim €300 mln compensatie voor productiebeperking Orla McDonald Een in 2022 ingevoerde klimaatmaatregel voor kolencentrales werd na een half jaar geschrapt. Toch krijgen de energiebedrijven schadevergoeding. RWE ruim €300 mln, zo blijkt uit een maandag gepubliceerde Kamerbrief.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

ANP / De Vries Media Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen