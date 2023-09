De vonk • 14:00 ‘Door onze AI-software weten artsen precies waar in de longen ze moeten zijn' Maja de Goede Eva van Rikxoort promoveerde op de analyse van longbeelden via kunstmatige intelligentie. Nu heeft ze haar eigen AI-bedrijf, Thirona, dat een soort Google Maps van de longen kan maken. Daarmee helpt ze artsen én patiënten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Friso Keuris voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen