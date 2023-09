11:50 Glazen plafond bij Nederlandse investeerders blijkt nog sterker dan in buitenland Gijs den Brinker Pim Kakebeeke Johan Leupen Onder druk van pensioenfondsen trekken grote Nederlandse private-equityhuizen meer vrouwen aan. De vraag is echter of deze jonge vrouwen zullen doorgroeien in de sector, of dat ze zullen afhaken. Intussen zien veel kleine investeerders geen echte noodzaak om te veranderen. 'Ik vind diversiteit geen belangrijk thema.'

