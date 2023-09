Analyse • 18:34 Imtech-transactie zorgt voor bonje in curatorenland Joris Polman Al acht jaar houdt de ondergang van Imtech de gemoederen bezig. De curatoren van het beursfonds liggen zwaar onder vuur. Het debat over het Imtech-faillissement legt de zwakke plekken bloot in het insolventierecht. 'Dit is ieder faillissement onwaardig.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: FD Studio Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen