Profiel • 16:56 Idealist die afging door de achterdeur Mathijs Rotteveel In stilte vertrok Peter Blom onlangs als commissaris bij De Nederlandsche Bank. De dreiging van rechtszaken tegen hem en de Triodos Bank maakten het onmogelijk nog langer bij de bankentoezichthouder te functioneren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen