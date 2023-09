Podcast • 12:54 FD Gazellen: door deze verandering geeft Absoluta nu plankgas Van onze redacteur

Foto: Absoluta In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2023 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de tweede aflevering van dit seizoen vertelt Sonja van den Beemt over haar bedrijf, zakelijk eetplatform Absoluta. Van den Beemt richtte het bedrijf zeventien jaar geleden op met haar partner Marcel Hoogendoorn. Absoluta positioneert zich als eetplatform voor de zakelijke markt, met klanten als ING, KPMG en Randstad. Zo kunnen medewerkers makkelijk een ontbijt, lunch of diner bestellen en worden de kosten aan het einde van de maand op één factuur gezet. Toen de coronacrisis uitbrak en veel mensen voornamelijk thuis hun boterhammetjes nuttigden, werd in sneltreinvaart een attentieplatform opgetuigd, met onder meer bloemen, borrelpakketten en cadeaubonnen. Dat gaat nu zo hard, dat deze tak onder een nieuwe naam doorgaat: Looff. Luister de FD Gazellen Podcast via Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml