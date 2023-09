17:04 Kiezen van energiecontract is complexer dan ooit, maar overstappen loont bijna altijd Eva Rooijers Er is sinds dit voorjaar weer wat te kiezen op de energiemarkt. De keuze voor een contract is zelfs ingewikkelder dan ooit. Het FD zet op een rij wat de belangrijkste veranderingen zijn. En waar moeten we op letten in aanloop naar het nieuwe stookseizoen?

