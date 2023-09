20:34 Portugese jongeren slepen 32 Europese landen voor rechter voor strenger klimaatbeleid Pien van Engen Schenden landen mensenrechten als hun klimaatbeleid faalt? Die vraag stond woensdag centraal bij een zitting in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zes Portugese jongeren en 32 landen staan tegenover elkaar in de zaak. ‘De hitte heeft nu al veel effect op ons leven.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Daniel Cole/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen