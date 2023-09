12:21 Winkeliers in het nauw: ‘We zouden de coronacrisis toch samen oplossen? Daar merk ik niks van’ Frits Conijn Richard Smit Hogere inflatie, lagere koopkracht en dan eist ook de Belastingdienst zijn geld nog eens op. De meeste winkeliers hebben het zwaar, sommigen dreigen met drastische maatregelen. Hulpdiensten maken overuren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Ramon van Flymen voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen