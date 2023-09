16:58 De negen levens van interneterfgoed Yahoo Ben Serrure Geen internetbedrijf is al vaker afgeschreven dan oerpionier Yahoo. Maar bijna dertig jaar na de oprichting is het zich chronisch voortslepende bedrijf bezig aan een revival. Nieuwe eigenaar Apollo durft eindelijk te kiezen uit de veelheid aan activiteiten en droomt zelfs van een terugkeer op de beurs.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Richard Levine/Corbis via Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen