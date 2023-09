10:17 Arriva wil 24 stoptrein- en 2 intercitytrajecten van NS overnemen Van onze redacteur Vervoersbedrijf Arriva is voornemens om vanaf 2026 meer spoortrajecten over te nemen van de Nederlandse Spoorwegen. Dat meldt Arriva-topman Anne Hettinga aan de Volkskrant. Het gaat in totaal om 24 stoptreinen en 2 intercity's door het hele land.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

ANP / De Vries Media Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen