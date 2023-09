Analyse • 12:00 Microsoft kiest voor AI, dus de rest is wat minder belangrijk Lennart Zandbergen Microsoft had het vorige week zwaar te verduren. Een van de topmanagers stapte plots op en er lekte een grote stapel vertrouwelijke documenten uit. Het trok de aandacht weg van enkele opmerkelijke aankondigingen van het bedrijf: kunstmatige intelligentie gaat ook een rol spelen in besturingssysteem Windows en er komen nieuwe eigen laptops.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Imago Stock & People/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen