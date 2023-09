Profiel • 16:56 Heeft Lachlan Murdoch eigenlijk wel zin om zijn vaders imperium te besturen? David Kabel De benoeming van Lachlan Murdoch als voorzitter van Fox en News Corp maakt hem een van de machtigste mediabaronnen ter wereld. De oudste zoon van Rupert Murdoch staat bekend om zijn charme en liefde voor Australië, waar hij het liefst verblijft — liever dan in New York, waar hij de baas zal moeten spelen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Bloomberg Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen