Foto: Finance Factor

In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2023 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de derde aflevering van dit seizoen vertelt Albert Allmers over zijn bedrijf Finance Factor.

Finance Factor bemiddelt financiële professionals. Daarvoor hanteert het een zogeheten impressario-model, waarbij mensen voortdurend worden begeleid met coaching en assessments. Een leven lang begeleiden, noemt Allmers het.

Na tien jaar ondernemen vond Allmers dat zijn bedrijf toe was aan de volgende stap. Zijn doel is duidelijk: een legacy opbouwen. Met een investeerder aan boord is Finance Factor nu in rap tempo aan het veranderen. Zo verdubbelde het personeelsbestand en worden alle processen gestroomlijnd. Voor Allmers betekent de groei onder meer dat hij zaken moet leren loslaten.