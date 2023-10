Interview • 15:35 ‘Wielrennen moet op zoek naar andere inkomsten’ Frits Conijn Met 900.000 actieve fietsers is de wielersport een van de grootste sporten van Nederland. Toch kunnen de professionele ploegen moeilijk sponsors vinden. Het extreem succesvolle Jumbo-Visma denkt zelfs na over een fusie met het Belgische Soudal Quick-Step. ‘Een noodgreep’, aldus wielermakelaar Martijn Berkhout.

