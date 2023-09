Analyse • 13:49 Hoe professioneel kan een voetbalclub zijn? Pieter Couwenbergh Terwijl de begeleiding van spelers bij voetbalclubs steeds verder professionaliseert, blijft het met het bestuur behelpen. Na vijf wedstrijden in de eredivisie zit Ajax zonder directeur voetbalzaken en zonder president-commissaris. De club heeft al wat langer geen vaste algemeen directeur. Wat maakt het zoveel lastiger om een sportclub te besturen dan een bedrijf?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Olaf Kraak/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen