17:49 Hyzon Motors schikt voor $25 mln met beurstoezichthouder na fraudeklacht Jennifer Mol Hyzon Motors en enkele voormalige topmannen, onder wie ceo Max Holthausen van het Nederlandse Holthausen Clean Technology, zouden investeerders hebben misleid met valse informatie over onder meer zakelijke connecties en verkoopaantallen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Kees van de Veen Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen