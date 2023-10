06:03 De hype voorbij: Zweden bouwt padelcentra om tot supermarkt Niclas Rolander Jonas Ekblom De racketsport padel werd razendsnel populair in Zweden: het aantal padelbanen ging in een paar jaar van 300 naar 3500. Maar nu is de klad erin geraakt en wordt het ene na het andere padelcentrum ontmanteld. ‘De gold rush is voorbij.’

