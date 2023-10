12:00 Rijkswaterstaat staat toe dat bedrijven gif lozen in al vervuilde wateren Lisa van der Velden Maureen Blankestijn Jasper Been Twaalf grote bedrijven, waaronder Tata Steel, BP en Shell, lozen al jaren giftige stoffen in Nederlandse wateren die al te sterk vervuild zijn. Dat doen ze met instemming van Rijkswaterstaat. 'Dit gaat geheid in de rechtszaal komen.'

