Podcast • 13:04 FD Gazellen: personeelsgebrek? Zo fixen ze dat bij Niyata Energy Van onze redacteur

Foto: Sander Nieuwenhuys In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2023 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de vierde aflevering van dit seizoen vertellen broers Yasin en Tansel Kiliç over hun bedrijf, Niyata Energy. Niyata installeert laadpalen, thuisbatterijen en zonnepanelen. Daarvoor werden aanvankelijk vooral zzp'ers ingezet, maar dat is inmiddels verleden tijd. Zo'n 40% van het personeelsbestand bestaat uit 'mensen met een etiket'. Denk aan statushouders, vroegtijdige schoolverlaters en mensen die langdurig in de ww zaten. Een bewuste keuze, vertellen de broers in de podcast. 'We zijn een commercieel bedrijf — de stoomtrein moet blijven stomen — maar dat kan op een maatschappelijk verantwoordelijke manier. Duurzaamheid gaat niet alleen om het milieu, maar ook om de omgang met mensen.' Luister de FD Gazellen Podcast via Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml