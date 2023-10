12:50 Voor iedereen een voedingssupplement (ook al ben je kerngezond) Jildou Beiboer Jasper Been Een groeiend aantal Nederlanders gebruikt voedingssupplementen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 60% weleens iets slikt. Naast de traditionele merken als Davitamon en Lucovitaal zijn er steeds meer webshops die dit soort producten aanbieden. Experts hebben kritiek op hun werkwijze.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Bob Chamberlin/Los Angeles Times Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen