Interview • 13:21 Shell-topman: ‘We moeten laten zien dat er rendement te maken is in de energietransitie’ Bert van Dijk Geen bedrijf in Nederland ligt zo onder vuur als Shell. Dat de multinational olie en gas blijft zoeken en winnen in een tijd waarin de CO₂-uitstoot hard omlaag moet gaan, heeft diepe gaten geslagen in het vertrouwen tussen Shell en een deel van de maatschappij. Komt het ooit nog goed? Een gesprek met Frans Everts, sinds april president-directeur van Shell Nederland. ‘We willen laten zien wat we wél doen, en dat er zonder financieel rendement er geen energietransitie komt.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: David van Dam voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen