Hoe een Gronings ziekenhuis het opneemt tegen big pharma Thieu Vaessen Het UMC in Groningen maakt een eigen celtherapie tegen kanker, die veel goedkoper is dan vergelijkbare medicijnen van de grote farmaconcerns. 'Dit is een gigantische stap voorwaarts, de hele wereld zal naar de resultaten kijken.' Farmabedrijven zijn not amused.

