15:24 94-jarige Kuifje versloeg menige schurk, maar dreigt te bezwijken aan zakelijke missers Pieter Lalkens Zo’n 270 miljoen albums zijn er wereldwijd verkocht over de Belgische stripheld Kuifje. Maar de financiële werkelijkheid erachter is minder rooskleurig dan dit verkoopaantal doet vermoeden. Oud-bankier en Kuifjeadept Jean-Pierre Levée doet dat uit de doeken in zijn boek over ‘de verdwenen miljoenen’.

