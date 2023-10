13:57 Bedrijven in spagaat: wie vertrekt uit Israël bekent kleur Pieter Couwenbergh Wat betekent de nieuwe geweldsexplosie in Israël voor het aanwezige Nederlandse bedrijfsleven? Vertrekken of investeringen bevriezen is minder gemakkelijk dan het lijkt. Voor je het weet sta je op een Amerikaanse zwarte lijst. Kleur bekennen is wel het laatste dat bedrijven willen. ‘Je bent neutraal en zoekt houvast bij wet- en regelgeving.’

