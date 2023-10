Foto: YaWorks

In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2023 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de vijfde (en laatste) aflevering van dit seizoen vertelt Bart Deuss van YaWorks over de plotselinge dood van zijn compagnon.

Jarenlang was YaWorks een vaste klant in de FD Gazellen-lijst. Maar op 15 juni 2018 veranderde alles, toen oprichter Rob Wennekes door een motorongeluk het leven verloor. Ineens moest Deuss alleen verder. Wennekes was niet alleen zijn businesspartner, maar ook beste vriend en het gezicht van de zaak.

Deuss vertelt uitgebreid over die tragische gebeurtenis. Hoe hij het IT-bedrijf door deze gitzwarte periode wist te loodsen en over de afspraken die gemaakt moesten worden met zijn erfgenamen. Door een shift in de dienstverlening brak YaWorks na een paar jaar stagnatie eindelijk door de grens van €15 mln. De afgelopen twee jaar verdubbelde de omzet zelfs naar €30 mln.