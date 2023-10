14:30 Koper grijpt de macht bij bedrijfsovernames Frits Conijn Richard Smit Kopers stellen strengere voorwaarden aan ondernemers die hun bedrijf willen verkopen. In de helft van de gevallen wordt de overnamesom afhankelijk gemaakt van de resultaten. Dat blijkt uit onderzoek van Brookz.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Berlinda van Dam/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen