Live: Wederom hogere beurskoersen verwacht

Hogere beurzen in Azië en een hogere future op de Amerikaanse S&P500-index geven de aandelenkoersen ook in Europa vleugels, is de verwachting. De futures op de relevante Europese beursindices staan circa 1% hoger. De olieprijs noteert weer boven de $36 per vat (Brent).