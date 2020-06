Markten

Live: AEX-index opent ruim een half procent hoger

De aandelenhandel in West-Europa is dinsdagochtend hoger van start gegaan. De beursindices volgen daarmee de ontwikkeling in Azië, waar in Japan en Hongkong de beurzen hoger gesloten zijn, ondanks de handelsspanningen tussen de VS en China. De olieprijs stijgt verder richting $40 per vat. De AEX-index opende op 543,04 punten.