De ideale zondebok voor een beursverlies van $1000 mrd

Vanuit zijn slaapkamer bij zijn ouders in Londen handelde Navinder Singh Sarao met honderden miljoenen dollars tegelijk op de beurs in Chicago. Hij werd veroordeeld voor het veroorzaken van de mysterieuze 'flash crash' van 2010. Een nieuw boek onthult details over 'Nav' en zijn rol in de crash waarbij in een paar minuten $1000 mrd aan beurskapitaal verdampte.