'Het waren een paar heftige weken op de financiële markten'

Op het hoogtepunt van de onrust op de financiële markten moest een van de machtigste toezichthouders in Europa noodgedwongen de boel vanuit huis regelen. Na ruim tweeënhalve maand is Esma-voorzitter Steven Maijoor tevreden. 'We hebben waar mogelijk verlichting geboden, maar de regels zijn hetzelfde gebleven.'