Financiële sector

De verborgen gebreken van Nederlands eerste fintech

Binckbank breekt in 2004 de markt van online beleggen open met verbazingwekkend lage tarieven. Maar met de jaren verdwijnt het ondernemerschap uit het bedrijf. Onderling wantrouwen komt ervoor in de plaats en drijft de Nederlandse fintechpionier in de handen van de Deense Saxo Bank. Een reconstructie.