Liveblog

Live: AEX-index wacht opnieuw hogere opening

De effectenhandel in Amsterdam, gemeten aan de AEX-index, lijkt de prima start van maandag voort te zetten. Op basis van de futures op de beursindices ligt een half procent hogere opening in het verschiet. In Azië staan de beurzen hoger: China en de VS zouden weer contact hebben over de implementatie van het in januari bereikte deelakkoord.