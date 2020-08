Markten

Live. Aziatische beurzen koersen lager in afwachting van 'Jackson Hole'

Vandaag begint de jaarlijkse conferentie jaarlijkse conferentie van centrale bankiers, die georganiseerd wordt door de Kansas City Fed. Sinds 1982 wordt die conferentie gehouden in Jackson Hole, Wyoming. Maar vanwege de coronapandemie is de bijeenkomst virtueel. De belangrijkste spreker vandaag is Fed-voorzitter Jerome Powell. Analisten verwachten dat hij zal aankondigen dat de Fed soepeler met inflatie zal omgaan ten gunste van de werkgelegenheid.