Interview

Ceo Flow Traders: 'Wat wij doen is een kunst'

Met de snelste computers en de slimste algoritmes boeken de flitshandelaren van Flow Traders dit jaar recordwinsten. De kritiek die daarop volgt, went nooit, zegt ceo Dennis Dijkstra. Geldwolven? Hoezo? 'Alles wat wij doen is in het voordeel van beleggers.'