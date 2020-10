Liveblog

Live: Beurzen richtingloos na opschudding over steunpakket VS

President Donald Trump schortte gisteren onderhandelingen over een nieuw economisch steunpakket op tot na de verkiezingen. Aziatische beurzen laten een gemengd beeld zien. In Amsterdam is een vraag hoe de koersen van Aegon en PostNL zich houden na de topdag van gisteren.