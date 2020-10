Beursexperts

Kunnen beleggers zich wapenen tegen een betwiste uitslag in de VS?

Hoewel de kans hierop deze week sterk is afgenomen, zal een eventuele nipte overwinning voor Joe Biden - hij staat op dit moment flink aan kop - bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen tijdelijk tot chaos leiden op de financiële markten, denken analisten. De onberekenbare Donald Trump zal in dat geval de zege waarschijnlijk aanvechten. Wat kun je als belegger doen om hier vast op in te spelen?